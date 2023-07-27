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МЧС уточнило данные о погибших при крушении вертолета на Алтае

МЧС уточнило данные о погибших при крушении вертолета на Алтае

МЧС уточнило данные о погибших при крушении вертолета на Алтае
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По уточненным данным, при катастрофе частного вертолета Ми-8 при посадке в Республике Алтай погибли четыре человека, еще десять получили ранения, а двум пассажирам медицинская помощь не понадобилась.

Об этом сообщает МЧС в своем телеграм-канале.

В предыдущих сообщениях говорилось, что в вертолете всего было 16 человек, из них шестеро погибли, 9 пострадали, а одному медицинская помощь не понадобилась.

«[Погибли] четыре человека, двое самостоятельно, оказывается, покинули борт. Мы думали, что они под обломками. И они сами же добрались до больницы. У них травмы средней степени тяжести», — рассказал источник ТАСС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что катастрофа произошла при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района, который расположен вблизи границы с Казахстаном.

По предварительным данным ведомства, машина задела электрические провода, после чего начался пожар.

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Из-за повреждения линии электропередачи без света остались села Тюнгур и Кучерла с населением около 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Глава комитета по приключенческому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов рассказал, что вертолет перевозил туристов.

«В Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай туристы обычно едут для того, чтобы полюбоваться горой Белуха. Сюда из Горно-Алтайска можно добраться на машине, но это занимает не менее 6 часов, а на вертолете — полтора часа, поэтому его и выбирают большинство туристов. Многие, прилетев в Тюнгур, который находится прямо у подножия горы, затем отправляются на вертолете в облет горы на экскурсию. В данном случае туристы возвращались с такой экскурсии», — сообщил он.

По его мнению, трагедия негативно повлияет и на спрос на активные туры в регион, и на ассортимент предложений туроператоров на Алтае.

«Скорее всего, авиакомпании запретят осуществлять авиаперевозки», — предположил Мамонтов.

23 февраля 2023 года в Казахстане разбился  вертолет Ми-8 АМТ. Тогда четыре человека погибли и двое пострадали.

Вертолет разбился в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области. На борту находились пять членов экипажа и два пассажира. Вертолет 2022 года выпуска, принадлежавший авиакомпании «Казавиаспас», совершал облет трубопровода по заказу нефтепроводной компании «Казтрансойл».

Теги
авиакатастрофа Вертолет Ми-8 Республика Алтай
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