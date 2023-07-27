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Следователи возбудили дело после крушения вертолета на Алтае

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Алтае

Следователи возбудили дело после крушения вертолета на Алтае
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После крушения вертолета Ми-8 на Алтае следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В настоящее время следователи-криминалисты Восточного МСУТ выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве. По этой статье грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы.

Вертолет выполнял коммерческий рейс, на его борту были 16 человек. Из них трое были членами экипажа, 13 — пассажирами. Вертолет упал в селе Тюнгур в Республике Алтай. Во время падения шесть человек погибли, девять — пострадали. Вертолет принадлежал компании «Алтай Авиа».

Вертолет упал около села Тюнгур, рядом расположены туристические базы, оттуда вертолеты обычно летают на гору Белуху.

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России

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Следственный комитет уголовное дело Вертолет авиакатастрофа
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На Алтае упал вертолет Ми-8
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