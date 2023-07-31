В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста

Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил «РИА Новости» представитель министерства обороны России в Херсонской области.

«В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды «Шторм» 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста», — рассказал он.

Антоновский мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области. Он был частично разрушен в ноябре 2022 года, после отвода российских войск на левый берег Днепра.



Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Украина называет территории под контролем России временно оккупированными.

О боях в районе Антоновского моста с подразделениями ВСУ врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщает с конца июня. 1 июля он заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста, однако уже 13 июля сообщил о новых попытках ВСУ закрепиться в районе моста.

По его словам, большая часть лодок украинских военных уничтожается артиллерией еще на воде. Те, кто успел высадиться, могут прятаться только на дачах. Однако дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, а единственная дорога — от Антоновского моста — плотно контролируется российскими военными.