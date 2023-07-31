ТАСС узнал об испытаниях нового комплекса для борьбы с дронами

В зоне военной операции на Украине испытали новый комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Сапфир», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Комплекс «Сапфир» испытали в зоне спецоперации, использовали для прикрытия от налета беспилотников частей, которые возводили инженерные сооружения. Комплекс показал себя очень хорошо, без него ребята на выполнение задач не выезжали», — рассказал собеседник агентства.

Новый комплекс РЭБ используется для защиты от всех типов беспилотников, пишет ТАСС. «Сапфир» автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности для охраняемого объекта, подает сигнал тревоги и воздействует на электронные системы беспилотника. Цели обнаруживаются комплексом на дальностях до 30 км, противодействие осуществляется за 5 км и ближе.

В середине июля «РИА Новости» сообщило, что спецназ российской группировки «Юг» впервые использовал в зоне военной операции на Украине противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с применением комплекса дистанционного управления «Курган». Подразделение уничтожило с помощью «Корнета» укрытие ВСУ, отмечает агентство. Наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.

Противотанковый комплекс «Корнет» с управляемыми ракетами используется для ударов по танкам и другим бронированным целям. Дальность его стрельбы составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.