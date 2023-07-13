Российские военные впервые применили «Корнет» с дистанционным управлением

Спецназ российской группировки «Юг» впервые использовал в зоне военной операции на Украине противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с применением комплекса дистанционного управления «Курган». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя разработчиков комплекса.

Подразделение уничтожило с помощью «Корнета» укрытие ВСУ, отмечает агентство. Наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.

Аналогичную по принципу систему дистанционного управления применяют разработчики украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П», отметили в агентстве.

Противотанковый комплекс «Корнет» с управляемыми ракетами используется для ударов по танкам и другим бронированным целям. Дальность его стрельбы составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

При помощи «Кургана» военные с пультом управления могут находиться на более безопасной позиции — на расстоянии до 50 м от пусковой установки.