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Дрон «Упырь» применили в зоне военной операции

Производитель беспилотника «Упырь» сообщил о его успешном испытании в зоне спецоперации
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Российские военные успешно применили в бою FPV-беспилотник (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», рассказал ТАСС представитель компании — производителя дрона.

По его словам, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника он нанес удар по блиндажам и укреплениям ВСУ и уничтожил украинских военных. Собеседник ТАСС отметил, что в тех же условиях некоторые другие дроны не смогли даже взлететь.

Представитель компании уточнил, что «Упырь» применялся со снарядами, собранными военными в полевых условиях и состоящими из взрывчатого вещества и поражающих элементов, что позволяет экономить серийные боеприпасы. «Цели, которые мы поразили: защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, — также крайне сложны и затратны для артиллерии», — сказал он.

«Упырь» разработан в Свердловской области. Первую партию дронов создали с частичным использованием 3D-принтеров. Беспилотник предназначен в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. «Упырь» может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.

По словам производителей, названием дрон обязан «прекрасным русским сказкам». Сам проект по разработке беспилотника не получал поддержку от федеральных, региональных или муниципальных властей. Финансирование осуществлялось с помощью сборов в телеграм-каналах пророссийских военкоров.

По словам собеседника ТАСС, деньги на производство новой партии «Упырей», как и раньше, поступают в виде пожертвований. Собранные средства позволяют укомплектовать около 500 беспилотников.

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