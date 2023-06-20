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Минстрой предложил ввести стандарты и рейтинги для управляющих компаний

«Известия»: Минстрой предложил ввести стандарты и рейтинги для управляющих компаний
В России могут появиться национальные стандарты в сфере ЖКХ, а также рейтинги управляющих компаний, пишут «Известия». Соответствующие предложения Минстрой направил в Госдуму
Фото: РБК
Фото: РБК

Минстрой предложил ввести в России отраслевые стандарты по управлению многоквартирными домами и создать рейтинги управляющих компаний (УК), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое ведомство направило в Госдуму.

Национальные стандарты «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами» будут содержать требования к уборке подъездов, дворов, содержанию лифтов, ремонту и т. д. Публичные рейтинги УК будут составлять на основе ключевых параметров их работы.

Опрошенные газетой парламентарии отметили, что внедрение подобных стандартов позволит повысить качество работы управляющих компаний.

«Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании», — считает член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В сентябре прошлого года в России изменился порядок смены УК. Если раньше для этого было достаточно, чтобы на общем собрании собственников (ОСС) квартир проголосовало более 50% присутствующих при том, что собрание считалось правомочным при присутствии на нем половины жильцов, имеющих право голоса — то есть решение могли принять 25% жильцов плюс один голос. Согласно изменениям, для выбора новых управленцев необходимо собрать как минимум 50% плюс один голос.

Как указывал в разговоре с РБК основатель и директор онлайн-сервиса для автоматизации УК и товариществ собственников недвижимости (ТСН) doma.ai Илья Сотонин, таким образом «сравнялись» условия по принятию жильцами решения о смене УК или образовании товарищества собственников жилья (ТСЖ). «Стратегически более верное решение — создавать ТСЖ (организация самих жителей) и нанимать управляющую компанию как подрядчика от имени ТСЖ», — говорил Сотонин.

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