Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 20 июл, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 20 июл, 18:36
Как музыкальные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 04:00
Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей Политика, 03:48
США не увидели подготовки России к использованию ядерного оружия Политика, 03:40
Сын Ивана Краско сообщил, что состояние актера становится лучше Общество, 03:16
Минстрой разработает новую систему оплаты ЖКУ Общество, 03:07
США допустили поставку Украине истребителей до конца года Политика, 02:49
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти призвали «забыть про телефоны» на Крымском мосту Политика, 02:15
Пентагон сообщил о случаях хищения направленного Украине вооружения Политика, 02:15
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
WP узнала число уничтоженных Bradley на Украине Политика, 01:39
В Москве начали проверку после угроз вымогателей школьникам Общество, 01:38
Губернатор Севастополя анонсировал строительство кораблей на Севморзаводе Политика, 00:59
Думе предложили блокировать сайты за советы по обходу блокировок Политика, 00:50
Общество ,  
0 

Минстрой разработает новую систему оплаты ЖКУ

Минстрой разработает изменение оплаты ЖКУ для повышения прозрачности
Деньги за оплату ЖКУ могут перенаправить на особый банковский счет, чтобы те не становились собственностью УК, а жильцы могли видеть, куда направляют средства. Эта инициатива может привести к удорожанию услуг, считают эксперты
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для сбора денег на оплату коммунальных услуг, инициатива направлена на повышение прозрачности при использовании полученных средств, пишут «Известия». Издание изучило письмо ведомства высшим исполнительным органам власти.

Сейчас средства попадают на счета управляющей компании и становятся ее собственностью, а жильцы вправе контролировать их трату лишь раз в году, во время утверждения отчета о тратах и плана будущих расходов, напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он указал, что если организация недобросовестная, то нет уверенности, что собранные деньги не направляются на нужды других домов, либо что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Несмотря на то, что жильцы могут перейти на прямую оплату ЖКУ ресурсоснабжающим организациям (РСО) по решению общего собрания собственников, значительный объем денег все равно проходит через УК, отметил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев: «Зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан».

Однако сейчас зачастую платежные квитанции жильцам выставляют МФЦ, которые затем сами распределяют деньги для УК и РСО, в таких случаях задача специальных счетов для ЖКУ не совсем ясна, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения сообщили, что для РСО не имеет значения, как и где будут аккумулировать платежи за ЖКУ, лишь бы деньги поступали. Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук заявил газете, что специальные счета не решат проблему злостных неплательщиков, а управляющие компании зачастую не способны рассчитаться с коммунальными предприятиями именно из-за них.

Евсеев отметил, что если инициатива будет включать в себя и спецсчета для средств на содержание и ремонт дома, то негативных последствий может появиться больше, чем положительных. По его мнению, УК будут тратить больше средств на оформление документов для списания денег со счета, им придется выполнять разные требования банков, а издержки они будут перекладывать на собственников.

Читайте на РБК Pro
«Шеф был самодур»: что не нужно говорить о прежнем работодателе
Astana Hub, МФЦА, MOST: как российским стартапам помогают в Казахстане
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу

Минстрой разрабатывал и другие инициативы по управляющим компаниям. В июне министерство предложило ввести в России отраслевые стандарты по управлению многоквартирными домами и создать рейтинги УК. Национальные стандарты будут содержать требования к уборке подъездов, дворов, содержанию лифтов, ремонту и т.д. Публичные рейтинги УК будут составлять на основе ключевых параметров их работы.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЖКУ ЖКХ Минстрой Управляющие компании
Материалы по теме
Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после нападения собак на мальчика
Общество
В Думе предложили разрешить оплату услуг ЖКХ за счет маткапитала
Общество
Власти определили объем средств на обновление сетей ЖКХ в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter