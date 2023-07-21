Минстрой разработает новую систему оплаты ЖКУ

Деньги за оплату ЖКУ могут перенаправить на особый банковский счет, чтобы те не становились собственностью УК, а жильцы могли видеть, куда направляют средства. Эта инициатива может привести к удорожанию услуг, считают эксперты

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для сбора денег на оплату коммунальных услуг, инициатива направлена на повышение прозрачности при использовании полученных средств, пишут «Известия». Издание изучило письмо ведомства высшим исполнительным органам власти.

Сейчас средства попадают на счета управляющей компании и становятся ее собственностью, а жильцы вправе контролировать их трату лишь раз в году, во время утверждения отчета о тратах и плана будущих расходов, напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он указал, что если организация недобросовестная, то нет уверенности, что собранные деньги не направляются на нужды других домов, либо что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Несмотря на то, что жильцы могут перейти на прямую оплату ЖКУ ресурсоснабжающим организациям (РСО) по решению общего собрания собственников, значительный объем денег все равно проходит через УК, отметил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев: «Зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан».

Однако сейчас зачастую платежные квитанции жильцам выставляют МФЦ, которые затем сами распределяют деньги для УК и РСО, в таких случаях задача специальных счетов для ЖКУ не совсем ясна, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения сообщили, что для РСО не имеет значения, как и где будут аккумулировать платежи за ЖКУ, лишь бы деньги поступали. Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук заявил газете, что специальные счета не решат проблему злостных неплательщиков, а управляющие компании зачастую не способны рассчитаться с коммунальными предприятиями именно из-за них.

Евсеев отметил, что если инициатива будет включать в себя и спецсчета для средств на содержание и ремонт дома, то негативных последствий может появиться больше, чем положительных. По его мнению, УК будут тратить больше средств на оформление документов для списания денег со счета, им придется выполнять разные требования банков, а издержки они будут перекладывать на собственников.

Минстрой разрабатывал и другие инициативы по управляющим компаниям. В июне министерство предложило ввести в России отраслевые стандарты по управлению многоквартирными домами и создать рейтинги УК. Национальные стандарты будут содержать требования к уборке подъездов, дворов, содержанию лифтов, ремонту и т.д. Публичные рейтинги УК будут составлять на основе ключевых параметров их работы.