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Минстрой пообещал льготникам скидку до 50% на оплату ЖКУ

«Известия»: льготники будут оплачивать ЖКУ на 30–50% меньше их стоимости
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Россияне, получающие меры поддержки от государства, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 30–50% меньше их стоимости, разница будет отмечаться в именном электронном сертификате, пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Как объяснили в ведомстве, речь идет о создании электронного домена «ЖКХ и городская среда», где будут собраны разные сервисы этой сферы. Один из сервисов на сайте — под названием «Гражданин» — будет использоваться для возмещения затрат за ЖКУ тем, кто имеет право на субсидии.

Субсидии получают люди, доля расходов которых на оплату ЖКУ превышает предельно допустимую норму, в разных регионах России она своя. Те самые субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата, который можно назвать скидкой. Таким образом, человек будет сразу платить по счету меньше, а денежные средства государство будет направлять сразу на счет поставщика услуг. По данным Минстроя, данный сервис появится не ранее 2024 года.

С 1 июля в России начнет действовать единый стандарт компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников. Речь идет о ветеранах боевых действий, инвалидах и гражданах, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

По этому стандарту устанавливается единая форма заявления на предоставление компенсации, конкретный перечень документов (сведений), необходимых для получения льготы, а также срок принятия решения о предоставлении меры поддержки — не более десяти рабочих дней.

В зависимости от установленных законом гарантий компенсация может составлять до 50% от стоимости ЖКУ.

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ЖКУ льготы скидки Минстрой
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