В Батуми на акции против прибытия лайнера с россиянами начались задержания

В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи

На акции в Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали не менее двоих человек, сообщает Batumelebi.

Акция началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности.

На митинг пришли представители оппозиционных грузинских политических партий, в том числе «Единого национального движения» (основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили), передает 1TV. Некоторые собравшиеся на акцию развернули флаги Грузии и Украины. По данным Tbilisi life, задержаны несколько человек.

Тот же лайнер с российскими туристами прибывал в порт Батуми 27 июля. В связи с этим у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг. В акции приняли участие активисты и представители политических партий. Они сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. «Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала она в Twitter.

В конце мая в Грузии прошли протесты после решения возобновить авиационное сообщение с Россией, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.