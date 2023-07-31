В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Глава Чада показал первое фото президента Нигера с момента его смещения Политика, 03:40
Минобороны вновь сообщило об «опасном» моменте с дроном США в Сирии Политика, 03:30
Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида Общество, 03:08
Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине Политика, 02:40
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи Политика, 02:37
Как чистая прибыль банков в России резко упала, а потом побила рекорд Финансы, 02:00
При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли не менее 40 человек Общество, 01:58
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Венгрия и Словакия поспорили о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 01:32
Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство России в Эстонии Политика, 01:27
Белгородского бизнесмена не выпустили под залог в 1,5 млрд рублей Бизнес, 01:00
В Крыму предостерегли Запад и Украину от попыток захвата полуострова Политика, 00:51
Один человек погиб и 19 пострадали при стрельбе в Индиане Общество, 00:17
Украинские власти сообщили об ударах по Харькову Политика, 00:16
Политика ,  
0 

В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи

В Батуми на акции против прибытия лайнера с россиянами начались задержания

На акции в Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали не менее двоих человек, сообщает Batumelebi.

Акция началась около полуночи, лайнер должен прибыть в порт Батуми из Сочи примерно в шесть утра. Телеграм-канал Tbilisi life пишет, что полиция поставила у причала двойные заграждения и не пропускает туда граждан, объясняя это соображениями безопасности.

На митинг пришли представители оппозиционных грузинских политических партий, в том числе «Единого национального движения» (основана бывшим президентом Михаилом Саакашвили), передает 1TV. Некоторые собравшиеся на акцию развернули флаги Грузии и Украины. По данным Tbilisi life, задержаны несколько человек.

Тот же лайнер с российскими туристами прибывал в порт Батуми 27 июля. В связи с этим у здания парламента Грузии в Тбилиси прошел митинг. В акции приняли участие активисты и представители политических партий. Они сожгли российский флаг, распечатанный на листе А4.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих. «Горжусь нашим народом, который мирно опротестовал последнюю российскую провокацию — посещение грузинского порта Батуми российским круизным лайнером», — написала она в Twitter.

В конце мая в Грузии прошли протесты после решения возобновить авиационное сообщение с Россией, разорванное в 2019 году. Протестующие собирались около аэропорта.

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Раскол в команде: как разногласия доводят компании до тупика
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Теги
Батуми Грузия лайнер туристы акция митинг протесты
Материалы по теме
Президент Грузии назвала прибытие лайнера из Сочи провокацией
Политика
Как Михаил Саакашвили в очередной раз поссорил Киев и Тбилиси
Политика
Из Тбилиси в Москву вылетел первый за 4 года рейс грузинской авиакомпании
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter