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Москалькова обратилась в ООН из-за взрыва ракеты в Таганроге

Москалькова обвинила ВСУ в нарушении гуманитарного права в Таганроге и обратилась в ООН
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Украинские вооруженные силы нарушили гуманитарное право, обстреляв жилую инфраструктуру в Таганроге 28 июля, заявила в телеграм-канале уполномоченная по защите прав человека при президенте России Татьяна Москалькова. В связи с этим российская сторона обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие международные структуры

Омбудсмен назвала атаки «целенаправленными» и заявила, что они подвергают опасности гражданское население.

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на <...> факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», — написала Москалькова.

Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что в результате были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной также выбило рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. При взрыве никто не погиб, но пострадали 16 человек.

Российское Минобороны называло причиной взрыва удар модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Российская ПВО отразила атаку, на центр города упали обломки ракеты. Ведомство возложило на Киев ответственность за атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В центре Таганрога ввели режим ЧС.

Позже в Минобороны сообщили о повторной попытке атаки на Ростовскую область со стороны Украины. Российские средства ПВО перехватили еще одну переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200, но уже в районе города Азова. «Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — отметили в Минобороны.

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