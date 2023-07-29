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В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты

Мэр Таганрога Фатеев ввел в центре города режим ЧС после падения ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Режим ЧС в центре Таганрога будет действовать до особо распоряжения. Утром власти начнут поквартирный обход. Никто не погиб, пострадали 16 человек
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram

В районе взрыва ракеты в центре Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), такое постановление подписал мэр Андрей Фатеев. Документ опубликованна сайте таганрогской администрации.

Режим будет действовать с 18:00 28 июля до особого распоряжения. С 7 утра 29 июля начнется обследование домов, представители администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры, после чего «материалы будут отрабатываться совместно со Следственным комитетом.

«Установить границы зоны ЧС на территории города Таганрога, ограниченной: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11», — сказано в постановлении.

В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты
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Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22. «Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — рассказал ростовский губернатор Василий Голубев. На снятых очевидцами видео было видно, что кирпичное здание оказалось разрушено, в несколько стоящих машин были завалены кирпичами. В соседних зданиях выбиты стекла.

Никто не погиб, пострадали 16 человек. Госпитализированы десять человек, еще шестерым оказали амбулаторная помощь.

Как отметил СК, атаку совершили «с применением ракеты неустановленного типа».

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Минобороны России назвало произошедшее терактом, осуществленным Киевом. Ведомство утверждало, что украинские войска выпустили «переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200» по «жилой инфраструктуре Таганрога». Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, добавили в министерстве.

Позже Минобороны сообщило, что киевский режим совершил повторную попытку атаки. Российские средства ПВО вновь перехватили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200, но уже в районе города Азова Ростовской области. «Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — заявили в Минобороны.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Таганрог Ростовская область режим ЧС
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