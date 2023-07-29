В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты

Режим ЧС в центре Таганрога будет действовать до особо распоряжения. Утром власти начнут поквартирный обход. Никто не погиб, пострадали 16 человек

Фото: golubev_vu / Telegram

В районе взрыва ракеты в центре Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), такое постановление подписал мэр Андрей Фатеев. Документ опубликованна сайте таганрогской администрации.

Режим будет действовать с 18:00 28 июля до особого распоряжения. С 7 утра 29 июля начнется обследование домов, представители администрации и управляющих компаний осмотрят квартиры, после чего «материалы будут отрабатываться совместно со Следственным комитетом.

«Установить границы зоны ЧС на территории города Таганрога, ограниченной: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11», — сказано в постановлении.

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Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22. «Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — рассказал ростовский губернатор Василий Голубев. На снятых очевидцами видео было видно, что кирпичное здание оказалось разрушено, в несколько стоящих машин были завалены кирпичами. В соседних зданиях выбиты стекла.

Никто не погиб, пострадали 16 человек. Госпитализированы десять человек, еще шестерым оказали амбулаторная помощь.

Как отметил СК, атаку совершили «с применением ракеты неустановленного типа».

Минобороны России назвало произошедшее терактом, осуществленным Киевом. Ведомство утверждало, что украинские войска выпустили «переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200» по «жилой инфраструктуре Таганрога». Российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога, добавили в министерстве.

Позже Минобороны сообщило, что киевский режим совершил повторную попытку атаки. Российские средства ПВО вновь перехватили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200, но уже в районе города Азова Ростовской области. «Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — заявили в Минобороны.

