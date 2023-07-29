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МАГАТЭ заявило о переводе энергоблока ЗАЭС на «холодный останов»

МАГАТЭ: 5-й энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «холодного останова» для ремонта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведен в режим «холодного останова». Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова приводит пресс-служба организации.

«Пятый энергоблок был переведен в режим «холодного останова» вчера утром, через три дня после перевода четвертого энергоблока в режим «горячего останова», пар которого теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС», — сказано в сообщении. Остальные энергоблоки остаются в режиме «холодного останова».

Горячий останов — режим, при котором горячая вода, образующаяся во время работы станции, идет на обогрев домов. Ее гонят насосы, которые действуют за счет внешней электроэнергии.

Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Решение о переводе пятого энергоблока ЗАЭС в режим «холодного останова» приняли, так как на нем требуется провести ремонтные работы, уточнили в агентстве.

Накануне группа экспертов агентства осмотрела пятый энергоблок. Специалисты пришли к выводу, что все оборудование на нем находится в рабочем состоянии. Мин и иных взрывных устройств представители МАГАТЭ не обнаружили.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, неподалеку от Энергодара в Запорожской области. После включения региона в состав России АЭС перешла в федеральную собственность. С начала боевых действий Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции.

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Эксперты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года.

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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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