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Четвертый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова»

Запорожская АЭС перевела четвертый блок в состояние «горячий останов»
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Запорожская атомная электростанция перевела свой четвертый блок в состояние «горячий останов».

«Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока № 4 переведена в состояние «горячий останов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЗАЭС.

При этом оборудование энергоблока № 5 решили перевести в состояние «холодный останов» «для проведения планового техосвидетельствования».

Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Горячий останов — режим, при котором горячая вода, образующаяся во время работы станции, идет на обогрев домов. Ее гонят насосы, которые действуют за счет внешней электроэнергии.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, неподалеку от Энергодара в Запорожской области. После включения региона в состав России АЭС перешла в федеральную собственность. С начала боевых действий Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции.

Запорожская АЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. В МАГАТЭ, чьи эксперты находятся на территории станции, подтвердили, что четвертый энергоблок перейдет в режим «горячего останова» 25 июля, а пятый энергоблок, ранее переведенный в этот режим, — в «холодный останов» для проведения профилактических работ, которые возможны только при таком режиме. Остальные энергоблоки остаются в режиме «холодного останова».

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