Губернатор пообещал выплаты пострадавшим при взрыве ракеты в Таганроге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Forbes назвал новую российскую ракету угрозой для контрнаступления ВСУ Политика, 12:06
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:00
Ведущий шахматист России пожаловался на двукратное падение заработков Спорт, 11:51
Правительство запретило вывоз риса из России до конца года Экономика, 11:43
Стало известно, какую российскую теннисистку не впустили в Чехию Спорт, 11:25
Губернатор пообещал выплаты пострадавшим при взрыве ракеты в Таганроге Политика, 11:15
Пресс-секретарь ответил на административное дело против Макаревича Политика, 11:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как лимит по кредитным картам почти достиг ₽100 тыс. Финансы, 11:01
Российский гроссмейстер объяснил решение выступать под флагом Словении Спорт, 10:57
Байден признал своей внучкой девочку, из-за которой судились с его сыном Политика, 10:54
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Россия и ЮАР разработали проекты по созданию и производству оружия Политика, 10:30
Федерация фехтования изменила правила после отказа украинки жать руку Спорт, 10:23
Как переход Мосбиржи на режим торгов T+1 повлияет на инвесторов Инвестиции, 10:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор пообещал выплаты пострадавшим при взрыве ракеты в Таганроге

Ростовский губернатор Голубев: пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге получат выплаты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге 28 июля получат выплаты, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сумму компенсации глава региона не назвал.

Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). «Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — писал Голубев.

При взрыве никто не погиб, но пострадали 16 человек. Десять из них госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Одного пострадавшего уже выписали из больницы.

Минобороны России назвало случившееся терактом и возложило ответственность на Киев. В ведомстве полагают, что украинские силы выпустили по «жилой инфраструктуре» Таганрога «переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200». Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе, обломки упали на территории города, отмечали в министерстве.

При этом в СК после публикации заявления Минобороны сообщили, что атаку произвели «с применением ракеты неустановленного типа». Ведомство возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). По этой статье грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте на РБК Pro
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
«После пандемии я весил 187 кг»: как худеет баскетболист Шакил О’Нил
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Чистый хайп: насколько перспективен рынок водорода — The Economist

В центре Таганрога после произошедшего ввели режим ЧС.

Теги
Таганрог Ростовская область
Материалы по теме
В центре Таганрога ввели режим ЧС после падения ракеты
Политика
США после взрыва в Таганроге заявили, что не поощряют удары ВСУ по России
Политика
Число пострадавших после взрыва в Таганроге выросло до 16 человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter