Губернатор пообещал выплаты пострадавшим при взрыве ракеты в Таганроге

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Пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге 28 июля получат выплаты, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сумму компенсации глава региона не назвал.

Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). «Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — писал Голубев.

При взрыве никто не погиб, но пострадали 16 человек. Десять из них госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Одного пострадавшего уже выписали из больницы.

Минобороны России назвало случившееся терактом и возложило ответственность на Киев. В ведомстве полагают, что украинские силы выпустили по «жилой инфраструктуре» Таганрога «переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200». Российские средства ПВО перехватили ее в воздухе, обломки упали на территории города, отмечали в министерстве.

При этом в СК после публикации заявления Минобороны сообщили, что атаку произвели «с применением ракеты неустановленного типа». Ведомство возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). По этой статье грозит пожизненное лишение свободы.

В центре Таганрога после произошедшего ввели режим ЧС.