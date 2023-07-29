Немецкий генерал назвал самое сложное в контрнаступлении Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Россия и ЮАР разработали проекты по созданию и производству оружия Политика, 10:30
Федерация фехтования изменила правила после отказа украинки жать руку Спорт, 10:23
Как переход Мосбиржи на режим торгов T+1 повлияет на инвесторов Инвестиции, 10:00
«Одноклассники» уберут возможность ставить оценки фотографиям Технологии и медиа, 10:00
Гладков сообщил об обстреле шебекинского пункта пропуска из миномета Политика, 09:59
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Греция собралась сменить посла в России Политика, 09:45
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Почему создатель ChatGPT занялся ядерными «микрореакторами» Pro, 09:20
Немецкий генерал назвал самое сложное в контрнаступлении Украины Политика, 09:20
5 сериалов на выходные. «Благие знамения» и возвращение «Футурамы» Life, 09:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
Индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов. Откатится он назад или продолжит рост Инвестиции, 09:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Немецкий генерал назвал самое сложное в контрнаступлении Украины

Немецкий генерал Фрейдинг назвал разминирование самым сложным для ВСУ в контрнаступлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные в ходе контрнаступления вынуждены отрабатывать каждый метр территории, проводя разминирование, заявил в интервью DPA немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, координирующий военную помощь Украине в Германии.

«Это самое тяжелое, самое кровавое, самое драматичное, что только можно себе представить», — считает генерал (цитата по T-online).

По словам Фрейдинга, украинским военным специалистам приходиться ползать на животе по минным полям и обезвреживать одну мину за другой. «Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления», — сказал немецкий генерал.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета. Оно идет медленнее, чем хотелось бы, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Тяжелой ситуацию называли и власти США.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин в середине июля заявил, что украинское контрнаступление «провалилось».

Теги
Военная операция на Украине разминирование ВСУ
Материалы по теме
NYT сообщила о задействовании резервов ВСУ при контрнаступлении
Политика
Рогов назвал сроки новой фазы контрнаступления ВСУ
Политика
Срочникам разрешат заключать годовые контракты уже через месяц службы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter