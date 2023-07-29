Немецкий генерал назвал самое сложное в контрнаступлении Украины

Немецкий генерал Фрейдинг назвал разминирование самым сложным для ВСУ в контрнаступлении

Украинские военные в ходе контрнаступления вынуждены отрабатывать каждый метр территории, проводя разминирование, заявил в интервью DPA немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, координирующий военную помощь Украине в Германии.

«Это самое тяжелое, самое кровавое, самое драматичное, что только можно себе представить», — считает генерал (цитата по T-online).

По словам Фрейдинга, украинским военным специалистам приходиться ползать на животе по минным полям и обезвреживать одну мину за другой. «Многие специалисты по разминированию были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления», — сказал немецкий генерал.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета. Оно идет медленнее, чем хотелось бы, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Тяжелой ситуацию называли и власти США.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак со стороны ВСУ. Президент Владимир Путин в середине июля заявил, что украинское контрнаступление «провалилось».