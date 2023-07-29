«РИА Новости» узнало о недостатках военной техники НАТО

Военная техника НАТО обладает недостатками в виде посредственной подвижности и излишней сложности конструкции, которую не всегда можно рационально объяснить, рассказал «РИА Новости» информированный источник.

По словам собеседника агентства, специалисты в оборонной сфере исследовали трофейную технику НАТО, которую западные страны посылали Украине, и заключили, что «образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». Также техника НАТО «имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости», отметил собеседник «РИА Новости».

Специалист отметил, что у западных образцов бронетехники «крайне низкая» ремонтопригодность, имея при этом ресурсозатратное техническое обслуживание. «И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными», — пояснил источник.

12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об организации выставки подбитой на Украине военной техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что западные танки «горят лучше, чем остальные».

Западные страны начали массово поставлять на Украину вооружения с начала военных действий в феврале прошлого года. В январе этого года Великобритания первой объявила о решении отправить Киеву танки Challenger, США решили передать украинским войскам танки Abrams. Германия поставила в страну танки Leopard.