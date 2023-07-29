Совбез ООН потребовал освободить президента Нигера

Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в Нигере и потребовал освободить президента республики Мохамеда Базума. Об этом совет заявил в своем Twitter.

«Совет Безопасности ООН осуждает попытки неконституционной смены законного правительства Нигера. Совет призывает к немедленному освобождению президента Базума и подчеркивает важность защиты населения Нигера», — говорится в сообщении организации.

В частности, члены Совбеза «выразили поддержку усилиям ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), Африканского союза, а также Организации Объединенных Наций и приветствовали их заявления» относительно несогласия с любым захватом власти.

26 июля президентская гвардия Нигера перекрыла вход в резиденцию президента Мохамеда Базума. Его офис распространил информацию, что гвардейцы собирались устроить госпереворот, однако ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. На следующий день остальные военные присоединились к мятежникам. Возглавил их генерал Абдурахман Чиани. Как сообщал портал Jeune Afrique со ссылкой на «достоверные источники», Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять Чиани с занимаемой должности.

Базум, несмотря на задержание в резиденции и заявления о его свержении, официально не объявлял о своей отставке. 27 июля в Twitter главы государства появился пост, в котором говорится, что «с трудом завоеванные достижения будут сохранены; все нигерийцы, которые ценят демократию и свободу, позаботятся об этом».