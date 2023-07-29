В Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

В Альпах нашли останки немецкого альпиниста, пропавшего 37 лет назад, благодаря таянию ледников. Об этом пишет Independent.

Тест ДНК подтвердил, что найденное тело принадлежало альпинисту, исчезнувшему в 1986 году неподалеку от горы Маттерхорн, которая является популярной для восхождения вершиной. Полиция не предоставила подробностей о личности пропавшего и об обстоятельствах его гибели. Останки обнаружили два альпиниста во время похода вдоль ледника Теодул. В частности, они нашли ботинок с красными шнурками и крепления.

В январе журнал The Wall Street Journal сообщал, что из-за отсутствия снега горнолыжные курорты в Альпах рискуют закрыться. В том месяце погода была настолько теплой, что было невозможно использовать даже искусственный снег. Метеорологи уточняли, что лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с тем, что было 50 лет назад, в связи с таянием ледников.

В конце июня в горах Калифорнии нашли тело актера Джуалиана Сэндса, который в январе пропал без вести после того, как отправился в поход в горы. Он ушел на Лысую гору и пропал, о чем полиции сообщила его жена. Позже его останки были найдены и доставлены для опознания.