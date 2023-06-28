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В горах Калифорнии нашли тело актера из «Чернокнижника» Джулиана Сэндса

На горе Лысой в Калифорнии нашли тело актера мелодрамы «Комната с видом» Джулиана Сэндса

В пустыне Южной Калифорнии, на горе Лысой, было найдено тело британского актера Джулиана Сэндса, который пропал без вести в январе в этом районе после того, как отправился в поход в горах Сан-Гейбриел. Об этом сообщает местная полиция.

«Процесс опознания тела, обнаруженного на горе Лысая 24 июня 2023 года, был завершен, и было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда», — говорится в заявлении полиции Калифорнии. При этом по-прежнему неизвестны причины смерти актера.

В сообщении уточняется, что около 10 часов утра туристы связались со штабом шерифа города Фонтана в Калифорнии и сообщили об обнаружении человеческих останков в дикой местной на Лысой горе. Они были доставлены коронеру до опознания.

О пропаже Сэндса сообщила его жена 13 января. Тогда в горах, куда в поход ушел актер, была плохая погода и угроза схода лавины. Автомобиль Сэндса был найден в районе гор, вместе с ним искали еще одного пропавшего без вести туриста.

В интервью Thrive Global в 2020 году Сэндс признавался в любви к горам. «Я провел много времени в Альпах, много времени в Андах, на Аляскинском хребте», — рассказывал актер.

Джулиан Сэндс снялся в мелодраме «Комната с видом» (A Room with a View, 1985) Джеймса Айвори он сыграл главную роль, кинолента получила четыре премии BAFTA (в том числе «Лучший фильм года») и три «Оскара» («Лучший адаптированный сценарий», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшее художественное оформление»). Главную роль Сэндс исполнил и в фильме ужасов «Чернокнижник» (Warlock, 1989) режиссера Стива Майнера.

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