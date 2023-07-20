Два дельтаплана столкнулись в Ставропольском крае, пилотов госпитализировали с переломами

В горах в Ставропольском крае разбились два дельтапланериста

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Дельтаплан упал в горах в Ставропольском крае, пострадали два человека. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко. По его словам, в небе столкнулись два дельтапланериста — житель ставропольского поселка Иноземцево и москвич. Обоих госпитализировали с переломами ног.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, в горах Ставропольского края упал один дельтаплан. В ведомстве подтвердили информацию, что пострадали два человека.

По данным телеграм-канала «112», состояние пострадавших тяжелое. Ставропольская редакция «Блокнота» пишет, что на место выехали восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники.