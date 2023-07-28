В МИДе заявили о решении 90% вопросов с долгами стран Африки

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Вопросы с долгами африканских стран на 90% урегулированы, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы. Остались некоторые вопросы финансового порядка. Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон», — сказал он.

В ходе пленарного заседания на саммите Россия — Африка президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран в настоящее время составляет $23 млрд.

Первый саммит Россия — Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, а поворот России к Африке эксперты «Валдая» датируют 2016 годом, когда на ПМЭФе прошел круглый стол «Россия — Африка: расширение границ». Отношения страны с континентом требовали перезагрузки, напоминают эксперты: прочные связи советских времен были значительно ослаблены, и в последние 15 лет интереса к работе с Африкой не было.



По итогам первого саммита была принята совместная декларация. В ней участники обозначили 47 пунктов сотрудничества: от укрепления политического диалога до сотрудничества в сфере безопасности, 20 пунктов касались торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сфер — в их числе увеличение товарооборота и взаимная поддержка российских и африканских предпринимателей. Однако, как отметили эксперты «Валдая», большинство намерений остались нереализованными.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года назвал страны Африки «важными и надежными партнерами». «Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления», — сказал он тогда в обращении к участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран Африканского союза. Путин выразил надежду на то, что саммит в Петербурге поможет России и странам континента расширить сотрудничество, которое, по его словам, активизировалось после первой такой встречи четыре года назад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и страны Африки могут провести третий форум. Однако сроки пока «точно не определены», добавил он. «Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита», — сказал Песков.

