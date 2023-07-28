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Кремль допустил проведение третьего форума Россия — Африка

Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС

Россия и страны Африки могут провести третий форум. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли планы провести еще одну встречу глав государств.

Однако сроки пока «точно не определены», добавил он. «Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита», — сказал Песков.

В Петербурге 27–28 июля проходит второй саммит Россия — Африка. Первый форум прошел в 2019 году. В этом году в мероприятии участвуют на том или ином уровне представители 49 стран. 27 из них представлены первыми и вторыми лицами, еще 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, сообщали в Кремле.

Теги
Саммит Россия — Африка Россия
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