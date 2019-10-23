Путин заявил главам стран Африки о списании долгов на $20 млрд

Общая сумма долгов, которые Россия простила государствам Африки, превышает $20 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка», в котором принимают участие главы ряда стран континента.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Аналогичную цифру Путин называл в 2017 году после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде. «В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.

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