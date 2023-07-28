Путин заявил об уходе гегемонии одного государства

Путин: эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Эпоха, во время которой была гегемония одного или нескольких государств, уходит в прошлое. Об этом заявил на саммите Россия — Африка президент России Владимир Путин.

«Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах», — заявил он.

Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира, мракобесие и неолиберальный тоталитаризм, заявил российский президент Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

В то же время «неоколониальная международная система прекратила свое существование», заявил Путин на прошедшем ПМЭФ. Доказательством этому, по его мнению, служит тот факт, что объемы торговли России со странами растут.