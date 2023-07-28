В Сочи закрыли пляжи на два дня из-за риска смерчей

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В Сочи на два дня закрыли пляжи из-за риска смерчей, сообщает департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города в телеграм-канале.

«Со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря — 4–5 баллов. Пляжные территории закрыты! Купание ограничено!» — говорится в сообщении.

В начале июля в Сочи уже закрывали пляжи из-за ливней, града и опасности формирования смерчей. В городе было резкое ухудшение погоды. Потоки воды, по данным МЧС, снесли больше десятка автомобилей. В Хостинском районе оказались затоплены несколько жилых домов, часть жителей отселили в пункт временного размещения. Никто не пострадал.

Подтопления из-за непогоды были по всему Краснодарскому краю. В Туапсинском районе Краснодарского края поднялся уровень воды в реках Нечепсуха и Псебе, сообщало управление МЧС по Краснодарскому краю. Поток воды смыл пешеходный мост в Новомихайловском. Из зоны подтопления эвакуировали более 100 местных жителей. Погибли по меньшей мере пять человек, заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).