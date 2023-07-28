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В Севастополе из-за ливня пропало электричество в нескольких районах

Губернатор Развожаев: в Севастополе из-за ливня пропало электричество в нескольких районах

В нескольких районах Севастополя пропало электричество после сильного ливня, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, отключение произошло из-за срабатывания системы защиты.

В «Севастопольэнерго» сообщили, что от энергоснабжения отключены потребители на улицах Сапунгорской, Кашатановой, Коммунистической, Льва Толстого, Гоголя, Киевской, Генерала Жидилова, Фланговой, Синопской, Килен-балки, Адмирала Макарова, Горпищенко, районов Максимова дача и Делегардова балка, хутора Лукомского и нескольких улиц села Верхнесадовое.

Развожаев рассказал, что после сильного ливня в городе подтопило подъезды, протекли крыши в многоквартирных домах, на улицах упали деревья. У дома № 167А на улице Генерала Острякова облицовка здания рухнула на детскую площадку. По словам губернатора, пострадавших в городе нет.

В других городах Крыма также прошли сильные ливни с грозами. Управление МЧС по республике объявило штормовое предупреждение, действующее до 29 июля включительно. 

В Сочи закрыли пляжи и запретили купание в море из-за шторма и риска образования смерчей, сообщил департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации города. Запрет действует со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке «Магри — Веселое».

Все городские службы Сочи перевели на усиленный режим работы. Спасатели рекомендовали жителям и туристам соблюдать меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды.

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