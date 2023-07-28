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Россия и Китай приступили к совместному патрулированию в Тихом океане

ВМФ России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия и Китай приступили к совместному патрулированию в Тихом океане
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Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая приступили к совместному морскому патрулированию акватории Тихого океана, сообщили в Минобороны.

«Задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР», — говорится в сообщении.

В ходе патрулирования моряки отработают организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон.

С экипажами надводных кораблей во время патрулирования будут взаимодействовать самолеты морской авиации Тихоокеанского флота и авиации Народно-освободительной армии Китая.

20 июля Минобороны сообщило о совместных учениях Китая и России «Север/Взаимодействие-2023». Военные отработали выполнение противолодочных задач, морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, обеспечение безопасности коммуникаций, провели совместные артиллерийские стрельбы.

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Со стороны России в учениях участвовали противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий». Китай отправил на учения эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху». Сейчас те же корабли участвуют в совместном патрулировании в Тихом океане.

Две страны регулярно организуют совместные военно-морские учения, а также патрулирование стратегической авиацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году вооруженные силы России и Китая провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет, по данным Центра изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США.

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