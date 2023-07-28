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Минобороны Японии назвало боевые действия на Украине серьезной угрозой

Минобороны Японии назвало боевые действия на Украине прямой угрозой безопасности в Европе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Решение России начать военную операцию на территории Украины потрясло основы международного порядка и рассматривается как наиболее значительная и прямая угроза безопасности в европейском регионе, говорится в новом варианте Белой книги обороны Японии, которую выпустило Минобороны страны.

Ситуация, в которой постоянный член Совета Безопасности ООН «открыто участвует в военных действиях, бросает вызов международному праву и международному порядку», охарактеризована в документе как беспрецедентная.

«Если терпеть» такие действия со стороны Москвы, это может послать ложный сигнал о том, «что односторонние изменения статус-кво силой приемлемы в других регионах, включая Азию», говорится в Белой книге. В связи с этим, отмечается в документе, «международное сообщество, в том числе Япония, никогда не должно мириться с действиями России».

Белая книга — доклад Министерства обороны Японии, в котором оно дает свое видение текущей обстановки с точки зрения безопасности и угроз для страны. Также в Белой книге содержатся сведения о силах обороны Японии, принципах и способах обеспечения ее безопасности.

В документе также выражаются озабоченности по поводу совместных учений Китая и России. Деятельность российских военных в Индо-Тихоокеанском регионе представляет «серьезную угрозу безопасности», считают в Минобороны Японии. В докладе отмечается, что Россия модернизирует различные вооружения, в том числе ядерные, и размещает новые виды военной техники на Дальнем Востоке, в том числе «на северных территориях Японии и островах Чисима» (части Курильских островов).

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые перешли под контроль Советского Союза. Токио называет их «незаконно оккупированными» и требует их возврата. Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

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