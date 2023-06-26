В Токио осудили российский закон о Дне победы над милитаристской Японией

Хирокадзу Мацуно (Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press)

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно осудил решение российских властей установить 3 сентября День победы над милитаристской Японией, передает «Санкэй симбун».

«Это может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди русского народа, но и разжечь антироссийские настроения среди японцев», — сказал Мацуно на пресс-конференции.

Он сообщил, что уже изложил позицию Японии российской стороне по дипломатическим каналам. «Мы ответим надлежащим образом, чтобы не создавать ненужной эмоциональной конфронтации между народами обеих стран», — сказал Мацуно.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому день воинской славы России 3 сентября будет переименован из «Дня окончания Второй мировой войны» в «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

В пояснительной записке к законопроекту переименование названо одной из контрмер в ответ на «недружественные» действия Японии по отношению к России после начала военной операции на Украине. Среди таких решений японского правительства, перечисленных в документе, — введение персональных санкций в отношении российского руководства.

Авторы законопроекта о переименовании (группа депутатов и сенаторов от «Единой России» и КПРФ) отмечали, что формулировка «милитаристская Япония» указывает на победу над политическим режимом, действовавшим в стране до 1945 года, «свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии». По мнению авторов документа, закрепление такой формулировки отражает принцип исторической справедливости.