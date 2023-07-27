Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские беспилотники

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет Политика, 11:22
Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке Политика, 11:19
Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Прямая трансляция Политика, 11:14
Песков допустил, что переворот в Нигере обсудят на саммите в Петербурге Политика, 11:13
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:13
Volkswagen назвал цену продажи российских активов Авто, 11:13
Как заработать на маркетплейсе: восемь метрик, которые нужно отслеживать Pro, 11:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 11:00 
Вышел трейлер мини-сериала о суде между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд Life, 10:53
Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам Политика, 10:51
Прокуратура США потребовала тюремного заключения экс-главы FTX до суда Крипто, 10:50
«Это разумно!»: как взыскать с контрагента судебные расходы по максимуму Pro, 10:50
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 10:50
Линолеум и ДСП: от каких материалов стоит отказаться при ремонте Недвижимость, 10:45
Политика ,  
0 

Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские беспилотники

Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские беспилотники на выставке в Пхеньяне
Северокорейские беспилотники, показанные на выставке военной техники в Пхеньяне, по виду схожи с американскими Global Hawk и MQ-9, их характеристики корейские власти не раскрывают. На выставке также были представлены ракеты

Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу посетили в Пхеньяне выставку военной техники, приуроченную к 70-летию окончания Корейской войны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На выставке были представлены в том числе северокорейские беспилотники, напоминающие по внешнему виду американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, свидетельствуют фотографии с мероприятия.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — говорится в сообщении.

На снимках также видно, что Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты с мобильными пусковыми установками, бронетехнику.

Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters Фото:KCNA via Reuters

Ким Чен Ын, Шойгу и представители китайской делегации, возглавляемой заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, также посетили концерт по случаю 70-летия окончания войны.

Шойгу прибыл с визитом в КНДР вечером 25 июля по московскому времени. Основная цель визита — участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны. 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном. Последнему, сообщало северокорейское агентство ЦТАК, министр передал послание от президента Владимира Путина. Как сообщило Минобороны России, глава ведомства и лидер КНДР обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Курс рубля: куда все движется и как происходящее объясняет наука

Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские беспилотники
Video


 

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова
Ким Чен Ын беспилотники Сергей Шойгу Северная Корея КНДР военная техника
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР
Политика
В Госдепе заявили, что Россия и Китай могут повлиять на КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter