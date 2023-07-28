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Бразилия отказала США в экстрадиции подозреваемого в шпионаже россиянина

Бразилия отказала США в экстрадиции подозреваемого ими в шпионаже россиянина Черкасова

Верховный суд Бразилии отказался по запросу США экстрадировать россиянина Сергея Черкасова, отбывающего наказание за мошенничество. Об этом сообщило бразильское Министерство юстиции и общественной безопасности.

Департамент возврата активов и международно-правового сотрудничества министерства счел запрос Вашингтона необоснованным, поскольку в отношении обвиняемого уже имеется утвержденное решение Верховного суда. Весной суд одобрил запрос об экстрадиции, который направила Россия. Но процесс приостановили в соответствии с бразильским законом, согласно которому лицо, которое приговорено к лишению свободы, может быть экстрадировано только после исполнения приговора.

Американский Минюст считает, что Черкасов работал на российскую разведку с 2012 года: по версии ведомства, в 2018 году он обманным путем въехал в США под бразильским именем Виктора Мюллера Феррейры якобы для поступления в университет. Ему инкриминируются шпионаж, мошенничество с визами и банковское мошенничество.

В мае 2020 года Черкасов уехал из Соединенных Штатов в Бразилию. В апреле 2022 года он попытался устроиться в Международный уголовный суд в Гааге под видом бразильского стажера. Его задержали в аэропорту Нидерландов, объявили нежелательной персоной и отправили обратно в Бразилию.

Бразильские власти, в свою очередь, заявили, что Черкасова взяли под стражу и привлекли к уголовной ответственности за использование поддельных документов. По данным бразильской полиции, «российский шпион» въехал в Бразилию в 2010 году и выдал себя за бразильца, родители которого умерли.

Теги
Бразилия США экстрадиция мошенничество шпионаж
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