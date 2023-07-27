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Москвичей снова предупредили о новой волне ливней и гроз

Заммэра Бирюков: Москву накроет новая волна ливней и гроз
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Москву в пятницу и субботу накроет новая волна ливней и гроз, порывы ветра будут достигать 15 м/с, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50–70% месячной нормы», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Бирюков напомнил, что в среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков.

«Всего за июль уже выпало 150–180% месячной нормы осадков», — уточнил заместитель градоначальника.

Бирюков сообщил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

18 июля московские власти уже предупреждали об очередной «волне сверхинтенсивных осадков», которая грозит столице.

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До этого во время ливней затопило часть улиц в Москве — в некоторых переулках машины заливало водой по крышу. Также вода протекла на некоторые станции метро. Основной объем воды уже выпавшего дождя ушел в ливневую канализацию. 

26 июля Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в Москве побит рекорд по уровню осадков, установленный 26 июля 1894 года.

За несколько часов выпало до 46 мм осадков, самые сильные дожди прошли на западе города в Можайском районе, а предыдущий рекорд для этого дня был поставлен при осадках 42,5 мм.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — сообщили в мэрии.

Москвичей снова предупредили о новой волне ливней и гроз
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Теги
Москва дождливая погода Петр Бирюков
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