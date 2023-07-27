Москвичей снова предупредили о новой волне ливней и гроз

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Москву в пятницу и субботу накроет новая волна ливней и гроз, порывы ветра будут достигать 15 м/с, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По предварительным расчетам, количество осадков может составить 50–70% месячной нормы», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Бирюков напомнил, что в среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков.

«Всего за июль уже выпало 150–180% месячной нормы осадков», — уточнил заместитель градоначальника.

Бирюков сообщил, что городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

18 июля московские власти уже предупреждали об очередной «волне сверхинтенсивных осадков», которая грозит столице.

До этого во время ливней затопило часть улиц в Москве — в некоторых переулках машины заливало водой по крышу. Также вода протекла на некоторые станции метро. Основной объем воды уже выпавшего дождя ушел в ливневую канализацию.

26 июля Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в Москве побит рекорд по уровню осадков, установленный 26 июля 1894 года.

За несколько часов выпало до 46 мм осадков, самые сильные дожди прошли на западе города в Можайском районе, а предыдущий рекорд для этого дня был поставлен при осадках 42,5 мм.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — сообщили в мэрии.

Video