За сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:13
Что происходит в Крыму во время пожара на полигоне. Фоторепортаж Общество, 12:12 
Старовойт сообщил об обстреле города Суджа в Курской области Политика, 12:08
Binance сожгла около 2 млн токенов BNB Крипто, 12:07
В Крыму объяснили эвакуацию после взрывов на полигоне перестраховкой Политика, 12:05
Объем нераспроданного жилья в России за год вырос почти на 20% Недвижимость, 12:02
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 11:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФФККР не оплачивала подготовку дочери Тутберидзе к предыдущему сезону Спорт, 11:50
Кадры горящего в Крыму военного полигона. Видео Политика, 11:50
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 11:50
Акции генерирующих компаний резко подорожали в отсутствие новостей Инвестиции, 11:49
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 11:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:46
Командировки возвращаются: как сделать их проще и выгоднее для компаний Тренды, 11:45
Общество ,  
0 

За сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве 19 июля выпала почти половина месячной нормы осадков
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве, по предварительным данным, с 14:00 вторника до 9:00 среды выпало 38 мм осадков, что является почти половиной месячной нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Менее чем за сутки на город обрушилось более 45% месячной нормы осадков, которая в июле насчитывает 84 мм», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Гидрометцентра, средняя норма осадков по Москве в июле составляет 94 мм.

За сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков
Video

Накануне, 18 июля, в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро. Из-за непогоды закрыли колеса обозрения «Солнце Москвы» и в Парке Горького.

Столичные парки и зоопарк временно остановили работу. 

Читайте на РБК Pro
Yahoo была главной IT-компанией мира и рухнула. Теперь она готовит IPO
Может ли сотрудник оставить себе деньги, которые ему выплатили по ошибке
Nokian Tyres ушла из России. Как теперь выживает компания
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ

По прогнозам синоптиков, дождь в столице завершится вечером 19 июля. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», температура воздуха в среду будет от 17 до 19 градусов.

Теги
Москва Погода ливень осадки Московское метеобюро Гидрометцентр
Материалы по теме
Московские парки и зоопарк временно закрыли из-за сильных ливней
Общество
«Водопады» после ливня в Москве. Видео
Общество
Последствия ливня в Москве. Фото
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter