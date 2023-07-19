За сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве, по предварительным данным, с 14:00 вторника до 9:00 среды выпало 38 мм осадков, что является почти половиной месячной нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Менее чем за сутки на город обрушилось более 45% месячной нормы осадков, которая в июле насчитывает 84 мм», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Гидрометцентра, средняя норма осадков по Москве в июле составляет 94 мм.

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Накануне, 18 июля, в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро. Из-за непогоды закрыли колеса обозрения «Солнце Москвы» и в Парке Горького.

Столичные парки и зоопарк временно остановили работу.

По прогнозам синоптиков, дождь в столице завершится вечером 19 июля. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», температура воздуха в среду будет от 17 до 19 градусов.