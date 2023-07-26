В Москве прошел сильнейший ливень с конца XIX века

В Москве прошел сильнейший ливень с 1894 года

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Москве побит рекорд по уровню осадков, установленный 26 июля 1894 года, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

За несколько часов выпало до 46 мм осадков, самые сильные дожди прошли на западе города в Можайском районе, а предыдущий рекорд для этого дня был поставлен при осадках 42,5 мм.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — сообщили в мэрии.

Video

В некоторых районах количество осадков превысило половину месячной нормы. Из-за ливня подтопило первые этажи нескольких ТЦ и ряд улиц.

До конца недели солнечной погоды лучше не ждать, Москва будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, предупредила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В четверг и пятницу воздух будет «очень теплым», столбики термометров повысятся до плюс 27–29 градусов, но «волна душной тропический погоды не будет продолжительной». Уже в выходные дневная температура упадет до плюс 20–22 градусов.