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Власти Москвы предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков

Мэрия Москвы предупредила о второй волне сверхинтенсивных осадков

Власти Москвы предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков
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В Москве начинается «вторая волна сверхинтенсивных осадков», сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. «Она может быть более интенсивной, чем предыдущая», — говорится в сообщении мэрии в Telegram.

Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Во время предыдущей волны затопило часть улиц в Москве — в некоторых переулках машины заливало водой по крышу. Также вода протекла на некоторые станции метро. Основной объем воды уже выпавшего дождя ушел в ливневую канализацию. На месте, где сток был затруднен, оперативные бригады ГУП «Мосводосток» прочищали стоки и открывали люки.

Синоптики ранее анонсировали похолодание и дожди с грозами в Москве. 19 июля, по словам экспертов, станет самым прохладным днем на неделе.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются в ночь со вторника на среду», — говорила РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

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