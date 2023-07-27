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В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за ВСУ

ФСБ: в Брянской области задержали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники ФСБ вместе с полицейскими задержали россиянина, который собирался выехать на Украину, чтобы воевать против российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Брянской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ст. 275 УК (государственная измена). «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В апреле наказание по ст. 275 УК было ужесточено. Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь за госизмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Все дела обычно слушаются в закрытом режиме, детали обвинений не разглашаются.

После начала военной операции на Украине власти регулярно сообщают о возбуждении дел по статье о госизмене.

В начале июля ФСБ задержала мужчину, который убеждал военных перейти на сторону Киева. По данным ФСБ, тот «склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ» и обещал российским военным организовать связь «с представителями украинских разведывательных органов».

В качестве аргументов он «использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие вооруженные силы», отметили тогда в службе.

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