Защита Сачкова обратится к Путину после приговора за госизмену
Адвокаты основателя компании в сфере кибербезопасности Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова обратятся к президенту России Владимиру Путину после того, как Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, говорится в заявлении компании.
«Сачков был задержан в сентябре 2021 года по подозрению в госизмене. С того момента — почти два года — он находился под следствием в СИЗО «Лефортово», в первые месяцы — фактически в информационной изоляции. Все это время материалы следствия остаются засекреченными — в чем конкретно обвиняли Илью по-прежнему остается неизвестным. Все апелляции, подаваемые командой адвокатов на решения суда о продлении содержания под стражей, а также ходатайства о переводе на домашний арест были отклонены. Суд начался 6 июля 2023 года. Спустя всего двадцать дней судьи вынесли обвинительный приговор», — говорится в заявлении.
Сотрудники компании продолжают поддерживать Сачкова и надеются, что он выйдет на свободу и будет реабилитирован, также сказал в компании.
Приговор ранее сегодня вынес Мосгорсуд. Обвинение запрашивало для Сачкова 18 лет. Подсудимый свою вину не признал.
Материал дополняется.