Путин назвал заботу Запада об Африке «пустыми разговорами»

Владимир Путин (Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС)

Запад не позволил России безвозмездно передать африканским странам удобрения, несмотря на заявления о желании помочь бедным странам, заявил президент России Владимир Путин.

«Ну хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам», — сказал он на пленарной сессии форума Россия — Африка.

Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля, говорил, что из 262 тыс. т продукции минеральных удобрений, заблокированной в европейских портах, получилось отправить только две партии в Мали и Кению общим весом 55 тыс. т.

Президент заявлял о готовности бесплатно передать удобрения африканским странам еще в сентябре 2022 года. Он говорил, что из-за санкций существуют препятствия для поставок российских удобрений в эти страны.

«В морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — говорил Путин. Он попросил ООН повлиять на Еврокомиссию, которая сняла ограничения на поставки удобрений только в государства ЕС.