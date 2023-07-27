Путин предсказал вхождение Африканского союза в G20 уже в сентябре

Президент Путин: рассчитываем, что Африканский союз войдет в G20 уже в сентябре 2023 года

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Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20, заявил президент Владимир Путин.

«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в «Группе двадцати». Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита «двадцатки» в Нью-Дели», — сказал Путин.

Заявление было сделано на встрече президента с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Встреча произошла в рамках саммита Россия — Африка, который начался 27 июля в Санкт-Петербурге. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в его работе примут участие 17 глав государств.



В целом участие в мероприятии подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, сказал помощник президента.



На саммит также приехали руководители региональных организаций континента, в том числе Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Нового партнерства для развития Африки и других.

На первом саммите Россия — Африка в 2019 году глав государств было почти в два раза больше. В Кремле объяснили сокращение представительства на высшем уровне попытками давления руководства США и Франции на африканские страны.

«Действительно, сокращение произошло. Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Есть и абсолютно неприкрытое наглое вмешательство США и Франции и попытки оказать давление на руководство стран, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите. Это совершенно возмутительный факт, но он не помешает успешному проведению саммита», — заявил Дмитрий Песков.

