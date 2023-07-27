Путин предсказал вхождение Африканского союза в G20 уже в сентябре

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Кадры с места крушения Ми-8 на Алтае Общество, 12:50
Путин подтвердил желание бесплатно поставить в Африку тысячи тонн зерна Политика, 12:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:45
Путин допустил скорый запуск российской индустриальной зоны в Египте Бизнес, 12:42
Как решить нерешаемую задачу: 8 книг от гендиректора «СКБ Контур» Pro, 12:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:37
Акции ВТБ подорожали на 4% на фоне выхода отчетности Инвестиции, 12:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ФСБ сообщила о приговоре «украинским агентам» за шпионаж Политика, 12:31
FT сообщила о потере Украиной пятой части снаряжения НАТО Политика, 12:22
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:22
В МИДе оценили усилия Гутерриша, но отметили отсутствие результатов Политика, 12:21
Топ-3 российских компаний, чьи акции выиграют от роста цен на нефть Pro, 12:08
Шведы пропустят молодежный ЧМ по борьбе после акции с сожжением Корана Спорт, 12:07
Заседание форума Россия-Африка с участием Путина. Прямая трансляция Политика, 12:05
Политика ,  
0 

Путин предсказал вхождение Африканского союза в G20 уже в сентябре

Президент Путин: рассчитываем, что Африканский союз войдет в G20 уже в сентябре 2023 года
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20, заявил президент Владимир Путин.

«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в «Группе двадцати». Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита «двадцатки» в Нью-Дели», — сказал Путин.

Заявление было сделано на встрече президента с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Встреча произошла в рамках саммита Россия — Африка, который начался 27 июля в Санкт-Петербурге. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в его работе примут участие 17 глав государств.

В целом участие в мероприятии подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, сказал помощник президента.

На саммит также приехали руководители региональных организаций континента, в том числе Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Нового партнерства для развития Африки и других.

На первом саммите Россия — Африка в 2019 году глав государств было почти в два раза больше. В Кремле объяснили сокращение представительства на высшем уровне попытками давления руководства США и Франции на африканские страны.

«Действительно, сокращение произошло. Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Есть и абсолютно неприкрытое наглое вмешательство США и Франции и попытки оказать давление на руководство стран, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите. Это совершенно возмутительный факт, но он не помешает успешному проведению саммита», — заявил Дмитрий Песков.
 

Читайте на РБК Pro
Экспортеры выигрывают от ослабления рубля. Какие акции купить
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Теги
Персоны
Владимир Путин Санкт-Петербург Саммит Россия — Африка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
На саммите Россия — Африка участники форума попали в очереди на транспорт
Общество
Что предлагает Россия в глобальном соперничестве за Африку
Политика
Путин провел встречу с африканскими лидерами. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter