Снижение числа участников саммита Россия — Африка связано в том числе и с вмешательством США, Франции и других государств и их давлением на африканских лидеров, пояснили в Кремле

Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС

Попытки давления руководства США и Франции на африканские страны, которые решили участвовать в саммите в Петербурге, возмутительны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, почему на нынешний саммит Россия — Африка приедет почти в два раза меньше представителей, чем на первое такое мероприятие в 2019 году.

«Действительно, сокращение произошло. Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Есть и абсолютно неприкрытое наглое вмешательство США и Франции и попытки оказать давление на руководство стран, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите. Это совершенно возмутительный факт, но он не помешает успешному проведению саммита», — ответил представитель Кремля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что участие в работе саммита, который состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге, подтвердили 17 глав государств.



В целом участие в мероприятии подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, сказал помощник президента.



По словам Ушакова, на саммит также приедут руководители региональных организаций континента, в том числе Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Нового партнерства для развития Африки и других.



Помощник президента рассказал также, что на первом заседании в рамках саммита 28 июля состоятся выступления Владимира Путина и глав африканских государств. Второе, по его словам, будет проведено в формате делового завтрака: «Здесь слово будут брать те, кто представлен на более низком уровне».

Посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров рассказывал, что на саммите будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок не только зерна и удобрений, но и другой российской продукции. «Это будет одна из тем обсуждения — создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит Россия. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — сказал Озеров.