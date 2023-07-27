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В Крыму запретили допуск гражданских лиц на Арабатскую стрелку

В Крыму запретили допуск гражданских на Арабатскую стрелку, ведущую в Херсонскую область
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Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму запретили пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка, сообщает оперативный штаб по республике. Запрет будет введен с 20.00 31 июля.

«Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

Арабатская стрелка, узкая и длинная полоса земли с примыкающим к ней островом Крячиный, соединяет восточную часть полуострова с Херсонской областью.

Власти Крыма с начала военной операции России регулярно сообщают о попытках украинской стороны нанести удары по важным объектам в республике. В результате двух крупных атак уже дважды серьезные повреждения получал Крымский мост. Сейчас движение по нему в месте повреждения возможно только на легковых автомобилях и по одной полосе.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 25 июля заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту. В Кремле сочли, что риски новых атак сохраняются.

Теги
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