Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

Сергей Шойгу (слева) и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Министр обороны Сергей Шойгу, который находится с визитом в Северной Корее, в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности, сообщило российское министерство.

27 июля Шойгу планирует присутствовать на военном параде по случаю окончаний Корейской войны (длилась с июня 1950 года по июль 1953 года).

Министр прибыл с визитом в Северную Корею вечером 25 июля по московскому времени. Основная цель визита — участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания корейской войны. 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном. Последнему, сообщало северокорейское агентство ЦТАК, министр передал послание от президента Владимира Путина.

После встречи Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку оружия в Пхеньяне и концерт.