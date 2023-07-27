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Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына

Министр обороны Шойгу обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопросы глобальной безопасности
Сергей Шойгу (слева) и Ким Чен Ын
Сергей Шойгу (слева) и Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Министр обороны Сергей Шойгу, который находится с визитом в Северной Корее, в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсудил вопросы глобальной и региональной безопасности, сообщило российское министерство.

27 июля Шойгу планирует присутствовать на военном параде по случаю окончаний Корейской войны (длилась с июня 1950 года по июль 1953 года).

Визит министра обороны Сергея Шойгу в КНДР. Фоторепортаж
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Министр прибыл с визитом в Северную Корею вечером 25 июля по московскому времени. Основная цель визита — участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания корейской войны. 26 июля Шойгу провел встречи с министром обороны Кан Сун Намом, а также с Ким Чен Ыном. Последнему, сообщало северокорейское агентство ЦТАК, министр передал послание от президента Владимира Путина.

После встречи Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку оружия в Пхеньяне и концерт.

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Сергей Шойгу Ким Чен Ын КНДР встреча
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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