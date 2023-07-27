Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне «Выставке вооружений — 2023», сообщает ЦТАК.

«Ким Чен Ын познакомил Сергея Шойгу с оружием и боевыми техниками, которые разработаны и произведены по выдвинутой на VIII съезде Трудовой партии Кореи программе развития обороны государства и состоят в последнее время на вооружении Корейской народной армии, и провел разговор о мировой тенденции и стратегии развития вооружений», — говорится в сообщении.

После Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели концерт по случаю 70-летия окончания Корейской войны.

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