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Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт
Глава Минобороны Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт
Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне «Выставке вооружений — 2023», сообщает ЦТАК.
«Ким Чен Ын познакомил Сергея Шойгу с оружием и боевыми техниками, которые разработаны и произведены по выдвинутой на VIII съезде Трудовой партии Кореи программе развития обороны государства и состоят в последнее время на вооружении Корейской народной армии, и провел разговор о мировой тенденции и стратегии развития вооружений», — говорится в сообщении.
После Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели концерт по случаю 70-летия окончания Корейской войны.
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