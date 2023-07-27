Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Новый глава МИД Китая обсудил с турецким коллегой Украину Политика, 06:48
Глава Минэнерго сообщил о переговорах с Африкой по расчетам в рублях Политика, 06:32
В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги Общество, 06:14
Россияне назвали самые надежные и выгодные варианты инвестиций Финансы, 06:00
Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт Политика, 05:54
Mastercard запретит транзакции с марихуаной по своим дебетовым картам Финансы, 05:46
РЖД попробует проверять пассажиров по биометрии Технологии и медиа, 05:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на двух направлениях Политика, 05:20
Половина россиян выступили за четырехдневную рабочую неделю Общество, 05:00
Россияне рассказали, кем работали в первый раз Общество, 05:00
Украинским спортсменам разрешили участвовать в турнирах с россиянами Спорт, 04:53
Сальдо заявил о падении активности ВСУ после уничтожения склада с горючим Политика, 04:35
В Британии заявили, что наступление ВСУ «в целом идет по плану» Политика, 03:58
Twitter после ребрендинга заблокировали в Индонезии из-за сайта с порно Технологии и медиа, 03:57
Политика ,  
0 

Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт

Глава Минобороны Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт

Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетили в Пхеньяне «Выставке вооружений — 2023», сообщает ЦТАК.

«Ким Чен Ын познакомил Сергея Шойгу с оружием и боевыми техниками, которые разработаны и произведены по выдвинутой на VIII съезде Трудовой партии Кореи программе развития обороны государства и состоят в последнее время на вооружении Корейской народной армии, и провел разговор о мировой тенденции и стратегии развития вооружений», — говорится в сообщении.

После Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели концерт по случаю 70-летия окончания Корейской войны.

Материал дополняется

Теги
Сергей Шойгу Ким Чен Ын КНДР Северная Корея
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter