Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с главой Минобороны КНДР

Сергей Шойгу (на переднем плане) и Кан Сун Нам (справа) (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

В ходе визита в КНДР министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Северной Кореи генералом армии Кан Сун Намом, сообщает Минобороны России.



«Рад встрече и знакомству с вами. С благодарностью воспользовался вашим приглашением посетить Пхеньян — столицу дружественного нам государства. Признателен корейским друзьям за предложенную насыщенную программу. С первых минут ощутил вашу заботу и ваше внимание. Возможно не только активно поработать, но и узнать много интересного о КНДР, вашей культуре, традициях и достопримечательностях», — цитирует пресс-служба Минобороны Сергея Шойгу.

В эти дни в КНДР отмечают 70-летие победы корейского народа в войне 1950–1953 годов. Шойгу отметил, что в послевоенный период сотрудничество между двумя странами укреплялось.

«Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств», — отметил российский министр.

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Российская военная делегация прибыла в КНДР поздно вечером 25 июля.

В Госдепе США заявили, что Россия и Китай могут использовать свое влияние на КНДР для ослабления напряженности на Корейском полуострове.



«И у России, и у Китая есть потенциальная роль, которую они могут сыграть, в том числе через Совет Безопасности ООН. Они могут использовать свое влияние на КНДР, призывая ее воздержаться от угрожающего незаконного поведения, которое обостряет напряженность не только непосредственно в регионе, но и в более широких масштабах», — ответил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на вопрос об отношении США к визиту российской и китайской делегаций в КНДР.

Осенью 2022 года Пхеньян принял закон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и ее руководителя Ким Чен Ына. Президент США Джо Байден говорил, что если КНДР нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то политическому режиму Северной Кореи придет конец.

