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В Киеве начали демонтировать памятник Чкалову

В Киеве демонтируют памятники Валерию Чкалову и Николаю Ватутину
Накануне Минкульт Украины исключил монументы Валерию Чкалову и Николаю Ватутину в Киеве из госреестра недвижимых памятников. После сноса их отвезут на территорию музея авиации
Фото: kievreal1 / Telegram
Фото: kievreal1 / Telegram

В Киеве 8 февраля демонтируют памятник летчику Валерию Чкалову, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» советник мэра города Дмитрий Белоцерковец. Работы начались с 16:00 по местному времени (15:00 мск).

На следующий день, сказал советник мэра, в Киеве демонтируют памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Затем оба монумента отвезут на территорию Государственнго музея авиации Украины.

Памятник Чкалову в Киеве был установлен в 1981 году, он находится на улице Олеся Гончара. Памятник Ватутину установили в 1948 году при входе в Мариинский парк, недалеко от здания Верховной рады. Накануне в Министерстве культуры и информполитики Украины признали, что они не подлежат внесению в государственный реестр недвижимых памятников, и потребовали от властей Киева демонтировать и перенести монументы.

Летчик-испытатель Валерий Чкалов родился в 1904 году в Нижегородской губернии. Он известен, как командир экипажа самолета АНТ-25, который в 1937 году совершил первый перелет из Москвы в американский Ванкувер через Северный полюс, не совершив остановок по пути. Чкалов погиб в середине декабря 1938 года во время испытаний нового истребителя И-180.

Николай Ватутин родился 16 декабря 1901 года в Воронежской губернии. В годы Великой Отечественной войны он был командующим войск Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. После гибели Ватутина в апреле 1944 года его именем были названы города и улицы в России и на Украине.

Инициативы по демонтажу памятников, а также переименованию «российских» названий топонимов и других объектов возобновились на Украине после начала боевых действий. Летом Минкультуры инициировало создание Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который должен заняться координацией этих вопросов. В декабре в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

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Киев снос памятника демонтаж
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