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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВС России отразили 9 атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
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Военная операция на Украине

Подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях, в ходе которых противник потерял более 150 военнослужащих, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В ходе боев ВСУ также потеряли две БМП, четыре бронемашины и три миномета, орудие Д-30, восемь военнослужащих сдались в плен. Помимо этого, на сватовском и краснолиманском направлениях экипажи Су-34 группировки войск «Центр» удары по пункту управления, командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская, добавил Савчук.   

Также, по его словам, комплексами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS.

Несмотря на начавшееся в начале июня украинское контрнаступление, о безрезультативности которого неоднократно говорил Владимир Путин, российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось об успешных наступательных действиях на разных направлениях. Так, 19 июля российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. Спустя неделю военное ведомство сообщило о наступлении под Сватово и взятии под контроль села Сергеевка.

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснял медленное продвижение войск поздним началом наступления из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат, что позволило России заминировать местность и возвести несколько линий укреплений.

Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на двух направлениях
Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на двух направлениях

 

Теги
Красный Лиман ВСУ контрнаступление Минобороны Военная операция на Украине
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