Подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях, в ходе которых противник потерял более 150 военнослужащих, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В ходе боев ВСУ также потеряли две БМП, четыре бронемашины и три миномета, орудие Д-30, восемь военнослужащих сдались в плен. Помимо этого, на сватовском и краснолиманском направлениях экипажи Су-34 группировки войск «Центр» удары по пункту управления, командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами противника в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская, добавил Савчук.

Также, по его словам, комплексами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS.

Несмотря на начавшееся в начале июня украинское контрнаступление, о безрезультативности которого неоднократно говорил Владимир Путин, российское Минобороны уже несколько раз отчитывалось об успешных наступательных действиях на разных направлениях. Так, 19 июля российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. Спустя неделю военное ведомство сообщило о наступлении под Сватово и взятии под контроль села Сергеевка.



Украинский лидер Владимир Зеленский объяснял медленное продвижение войск поздним началом наступления из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат, что позволило России заминировать местность и возвести несколько линий укреплений.