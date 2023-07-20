Талибы сожгли музыкальные инструменты из-за «пропаганды коррупции»

Правительство талибов (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) за несколько месяцев собрало в нескольких провинциях Афганистана, в том числе в столице Кабул, музыкальные инструменты и сожгло, посчитав их нарушением законов шариата, передает издание Kabul Now.

В Twitter-аккаунте афганского Министерства по поощрению добродетели и удержанию от порока говорится, что музыкальные инструменты использовались для «пропаганды коррупции» в обществе.

Ранее глава отдела мониторинга СМИ в Министерстве информации и культуры при правительстве талибов Абдулхак Хамад заявлял, что пение и игра на музыкальных инструментах являются действиями, противоречащими законам шариата. Он рекомендовал тем, кто играет на музыкальных инструментах, найти другой источник дохода для себя и своей семьи.

Материал дополняется