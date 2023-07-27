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CNN узнал о состоянии раненного на Украине американского экс-морпеха Рида

CNN: отсидевший в России и раненный на Украине экс-морпех США Рид быстро выздоравливает
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Военная операция на Украине

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейского и получивший ранение в боях на Украине, сможет полностью выздороветь, сообщил CNN источник, близкий к Риду.

По словам собеседника телеканала, Рид «быстро выздоравливает и надеется скоро вернуться домой». Сейчас американец получает медицинскую помощь в Германии после того, как его эвакуировали туда немецкая неправительственная организация MediCare Hubs Kyiv и израильская неправительственная организация FRIDA Ukraine.

Рид попал на Украину 1 ноября и принимал там участие в боевых действиях в качестве добровольца, то есть не был связан с правительством США, на стороне Киева, рассказал источник. Во время боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) бывший морпех был ранен. Источники издания The Messenger в Минобороны США говорили, что Рид получил ранение, наступив на мину. При этом собеседник CNN утверждает, что ранение было получено не от мины, а от осколков, которые попали военному в обе ноги.

В июле 2020 года суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима по делу о нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия, в августе 2019 года он напал на сотрудников полиции, которые доставляли его в отделение. Семья Рида называла обвинения ложными. Сам он говорил, что ничего не помнит о произошедшем.

В апреле 2022 года Рида передали США в обмен на возвращение в Россию российского летчика Константина Ярошенко. Последний был задержан в Либерии в 2010 году, позже его экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, где приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко вину не признал.

Теги
морпех США ранение Украина Военная операция на Украине
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