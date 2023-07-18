В Шахтах шестилетняя девочка во время прогулки ушла с неизвестным мужчиной и пропала

В Ростовской области шестилетняя девочка ушла с неизвестным и пропала

В городе Шахты Ростовской области полиция разыскивает шестилетнюю девочку, которую, предположительно, увел с детской площадки неизвестный мужчина, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Девочка пропала с детской площадки у дома № 16 на улице Хабарова около 16:30 18 июля.

«Приметы ребенка: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, собраны в два хвоста, глаза голубые. Была одета: оранжевый или бежевый топ, джинсовые шорты, при себе имела рюкзак светлого цвета», — говорится в сообщении.

Мужчина, с которым ушел ребенок, был одет в голубые джинсовые шорты, синюю футболку, кроссовки черного цвета с белыми вставками, солнцезащитные очки.

МВД попросило всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, обратиться в полицию.

Шахтинское издание КВУ сообщает, что неизвестный мужчина увел девочку с детской площадки, пока родственники одевали ее трехлетнего брата. Как пишет газета, в сети появилось видео, на котором, предположительно, неизвестный мужчина покупает пропавшему ребенку сладости. К поискам девочки подключились волонтеры.